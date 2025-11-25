В России прогноз по продажам новых автомобилей в 2025 году повысили до 1,5 млн

Прогноза на 2026 год замглавы Минпромторга Альберт Каримов не дал

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России ожидает продажи новых автомобилей всех сегментов в 2025 году на уровне 1,5 млн штук. Об этом заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что продажи новых автомобилей в России по итогам 2025 года могут уменьшиться примерно на четверть в годовом выражении и составить 1,3-1,4 млн единиц.

"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллионов автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 млн, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей", - сказал он.

Что касается прогнозов на 2026 год, то по словам замминистра, пока рынок оценивать сложно, все будет зависеть от макроэкономических показателей.

"И с учетом того, что стоки у нас постепенно, остатки имеющиеся складские, постепенно снижаются, и есть определенный отложенный спрос, с одной стороны, который будет стимулировать приобретение автомобилей, с другой стороны, сейчас осенний ажиотаж, вызванный решением по изменению порядка взимания утилизационного сбора. Частично этот отложенный спрос, соответственно, он скомпенсирует. Поэтому в каком будет эффекте, сейчас предположить сложно", - отметил Каримов, добавив, что первый квартал следующего года покажет динамику.