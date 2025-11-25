Локализованным автопроизводителям вновь могут дать отсрочку уплаты утильсбора

Решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принимали в течение последних нескольких лет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что сроки уплаты утильсбора для локализованных автопроизводителей в 2026 году будут вновь сдвинуты. Об этом заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

"Одна из важных мер - это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей, это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году", - сказал он.

По его словам, сейчас совместно с Минфином идет работа над необходимой нормативной правовой базой.

Решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось в течение последних нескольких лет для поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК).