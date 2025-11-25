Вучич предупредил о рисках для экономики Сербии в случае остановки NIS

По словам сербского президента, возможные последствия затронут "буквально весь жизненный цикл" республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что прекращение работы нефтегазовой компании NIS может привести к серьезным перебоям в функционировании ключевых систем страны - от банковского сектора до энергетики и снабжения продуктами.

Глава государства подчеркнул, что возможные последствия затронут "буквально весь жизненный цикл" Сербии. "Нацбанк получил предупреждение, как и все коммерческие банки, которые работают с NIS, что они могут стать объектом санкций", - указал, добавив, что остановка финансовых потоков может привести к масштабным сбоям в повседневной жизни.

"Это означает, что может наступить полная остановка платежного оборота и услуг для населения, прекращение работы платежных карт, выдачи кредитов и всего остального", - подчеркнул Вучич, уточнив, что получил "устные гарантии американцев, что этих вторичных санкций не будет", и они продолжают действовать до официального решения США.

При неблагоприятном исходе, отметил Вучич, Сербию ждут серьезные перебои в снабжении и функционировании жизненно важных систем. "Если они откажут, нас ожидают перебои с различными видами товаров, и будет поставлено под угрозу функционирование системы здравоохранения, прежде всего службы скорой помощи", - заявил президент.

Особое внимание глава государства уделил последствиям для энергетического сектора. "Будет поставлено под угрозу производство всех ключевых ресурсов, включая и производство электроэнергии, что может повлечь непредсказуемые последствия для экономики и домохозяйств", - отметил Вучич, уточнив, что Белград все еще не имеет ясности относительно газовых поставок.

По словам президента, единственный сербский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру NIS и находящийся под американскими санкциями, пока еще функционирует, но работает в ограниченном технологическом режиме. Глава государства указал, что предприятие переведено на минимальную циркуляцию и фактически находится в состоянии пониженной нагрузки, а до полной его остановки остается всего несколько дней, до 29 ноября, если не поступит разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США.

О ситуации с NIS

Ранее сербские власти сообщили, что ждут ответа США по вопросу структуры владения NIS в ближайшие два-три дня. Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с гендиректором компании Кириллом Тюрденевым заявила, что Белград "надеется на лучшее", но готов ко всем сценариям. По ее словам, правительство должно быть уверено, что в декабре не возникнет дефицита топлива и резервов будет достаточно.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников. Позднее в тот же день Джедович-Ханданович отметила, что российские владельцы готовы продать контрольный пакет акций NIS неназванной третьей стороне.