"Камаз" снизил прогноз продаж грузовиков в РФ до 45-47 тыс. по итогам года

В 2026 году автопроизводитель ожидает аналогичных результатов

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Камаз" скорректировал прогноз продаж грузовиков в РФ на 2025 год в сторону снижения, до 45-47 тыс. единиц, в 2026 году автопроизводитель ожидает аналогичных результатов. При этом в 2025 году "Камаз" планирует обеспечить не менее половины от общего объема продаж, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

Ранее генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что ожидает продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года.

"50 тыс., наверное, не будет - где-то, наверное, 45-47 тыс. (продаж грузовиков - прим. ТАСС). На следующий год - ожидаем, что такой же будет рынок", - сказал Матасов, добавив, что не меньше половины от этого объема будет реализовано "Камазом".

По данным аналитического агентства "Автост", объем реализации тяжелых грузовых автомобилей полной массой свыше 16 тонн в РФ за январь - октябрь 2025 года сократился на 57% в годовом выражении - до 37,9 тыс. единиц. Как отметили в пресс-службе "Камаза", по данных маркетологов компании рынок грузовиков свыше 14 тонн за 10 месяцев 2025 года сократился на 54% к аналогичному периоду 2024 года.