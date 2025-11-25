"Камаз" планирует экспортировать порядка 5 тыс. авто по итогам года

Показатель составит примерно 10% от общего рынка грузовиков в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Камаз" по итогам 2025 года планирует поставить на экспорт около 5 тыс. автомобилей, что составит примерно 10% от общего рынка грузовиков в России. На 2026 год запланирован аналогичный объем экспорта, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

"По экспорту - порядка 5 тыс. автомобилей. Это получается 10% от рынка", - сказал он.

Ранее глава "Камаза" Сергей Когогин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявлял о том, что компания по итогам года нарастит экспорт продукции на 10%, причем в основном за счет стран дальнего зарубежья.