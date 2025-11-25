Лавров сообщил о встречах с представителями французского бизнеса в России

Глава МИД РФ отметил, что контакты происходят по просьбе французских бизнесменов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что периодически проводит встречи с представителями французского бизнеса в РФ по их просьбе.

"Французский бизнес здесь [в России] в большом количестве продолжает работать. Надеюсь, я их не выдам, если скажу, что периодически по их просьбе с ними встречаюсь", - сказал он в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

Так, по словам главы МИД РФ, представителей французского бизнеса прежде всего интересуют условия, в которых они здесь работают. "Но на эту тему они ведут беседы и с Министерством экономического развития, и с Министерством финансов России, - уточнил Лавров. - Когда члены ассоциации французского бизнеса встречаются со мной, они интересуются международной политикой".