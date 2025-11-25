Лавров: в международной торговле наступает "что-то близкое к хаосу"

Руководитель МИД отметил, что мировая экономика сейчас совсем не глобализирована

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на признаки "близкого хаоса" в международной торговле и инвестициях.

"Сейчас все мы наблюдаем, что наступает что-то близкое к хаосу в международной торговле и инвестициях", - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Руководитель МИД РФ отметил, что "мировая экономика сейчас совсем не глобализирована, потому что все принципы и правила глобализации, которые американцы вместе со своими союзниками десятилетиями внедряли в мировые институты (МВФ, Всемирный банк, ВТО), не были выполнены ни одним из них". "Базовые принципы, на которых они зиждутся, давно нарушены, потому что состав руководящих органов, распределение голосов никоим образом уже давно не отражают реальную ситуацию в мировой экономике и расстановку сил", - констатировал Лавров. Он также обратил внимание на то, что "принципы добросовестной конкуренции, рыночных методов определения лучшего, неприкосновенности собственности - все это ушло в небытие".

Действия США

Российский министр назвал и другие причины проблем в мировой торговле и инвестициях. Он напомнил о событиях прошлого: "Помню, как много лет назад, когда доллар перестал быть привязан к "золотому стандарту" (это было при президенте США Ричарде Никсоне), американцы говорили, мол, не волнуйтесь, доллар - это самая надежная единица, которая не является собственностью США. Это благо всего человечества. Доллар принадлежит человечеству, обслуживает интересы всех, и так будет всегда".

"Вот "приехали". "Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха", - заметил Лавров.

На его взгляд, "в интересах Соединенных Штатов получать как можно больше инвестиций в свою экономику".

"Совсем не обязательно, что действия США имеют целью только подчинить себе Европу. Их цель - извлечь выгоду, где угодно в любых вариантах и получить за это какой-то "куш", - полагает министр.

Для примера глава МИД РФ привел встречи руководства США с коллегами из других государств: "Что ни визит, то объявление об инвестициях в миллиарды или триллионы долларов. Все это подается как привлечение денег в американскую экономику".

"Каждая страна должна думать о том, как сделать свою экономику независимой, состоятельной, производительной, как вернуть (в случае США) производственные мощности, которые были "разбросаны" по всему миру, по странам, где рабочая сила была в несколько раз дешевле, чем в США, и поэтому товары, производимые таким образом американскими монополиями и корпорациями, но с использованием дешевой рабочей силы за рубежом, были конкурентоспособны", - объяснил российский министр.

"Посмотрим, как будет выглядеть ситуация, когда и если реализуется замысел президента США Дональда Трампа и его команды вернуть на американскую территорию производственные мощности, каковы будут затраты и издержки, как эти издержки и затраты скажутся на конечной стоимости", - сказал он.

Лавров также упомянул процесс использования санкций, "который начал не Трамп (хотя он тоже вводил санкции против России под предлогом "украинских дел" еще в свою первую каденцию), уже при Джо Байдене США "разошлись на широкую ногу", "потом появились пошлины и тарифы".

"Европейцы, конечно, бегут "впереди паровоза" в этих санкционных делах", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.