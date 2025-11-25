Лавров: РФ не будет выгонять европейские компании, оставшиеся работать в стране

Москва не будет ущемлять их в правах, отметил глава МИД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия не собирается ущемлять в правах или выгонять европейские компании, продолжившие работать в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог", которое было записано 21 ноября.

"Тех, кто здесь работал и остался, мы не собираемся куда-то выгонять или ущемлять в правах", - подчеркнул он.

В связи с этим Лавров обратил внимание, что по статистике в России продолжило работать "даже больше компаний, чем убежало". "Французский бизнес здесь в большом количестве продолжает работать. Надеюсь, я их не выдам, если скажу, что периодически по их просьбе с ними встречаюсь, - поделился он. - Не только французы, здесь [в России] есть немцы и представители других государств Европы и Евросоюза".

Так, по словам главы МИД РФ, представителей французского бизнеса прежде всего интересуют условия, в которых они здесь работают. "Но на эту тему они ведут беседы и с Министерством экономического развития, и с Министерством финансов России, - уточнил Лавров. - Когда члены ассоциации французского бизнеса встречаются со мной, они интересуются международной политикой". "Люди, которые, я считаю, ведут себя честно. Они сюда вложили деньги, хотят, чтобы эти деньги работали, и готовы на политические риски от своих русофобских правительств", - продолжил он.

Кроме того, глава российского дипведомства заметил, что на сегодняшний день уже целый ряд ранее ушедших из России иностранных компаний вновь регистрируют свои товарные знаки в стране. "Кстати, сейчас читаю периодически в соцсетях, уже целый ряд компаний опять регистрируют здесь свои "имена", - заметил Лавров.

При этом он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия не препятствует возвращению иностранных компаний, но в случае спорных ситуаций в приоритете для нее будут те представители, которые "в непростые времена поставили во главу угла свои бизнес-интересы, а не какую-то там политику".