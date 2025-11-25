Расходы бюджета Ненецкого АО выросли на 224 млн рублей в 2025 году

Общий объем доходов составит 28,76 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета Ненецкого автономного округа (НАО) в 2025 году увеличились на 224 млн, их общий объем составил 34 млрд рублей, сообщили в Telegram-канале окружного собрания. Депутаты на сессии внесли поправки в основной финансовый документ региона.

"В окружной бюджет текущего года внесены очередные изменения. С учетом поправок доходы окружной казны на 2025 год уменьшатся на 75,5 млн рублей, расходы увеличатся на 224 млн рублей. Общий объем доходов составит 28,76 млрд рублей, расходов - 34 млрд рублей, дефицит - 5,2 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Как сообщили в парламенте, порядка 77,5 млн рублей предусмотрено на субсидии Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду, еще 19 млн - Ненецкой коммунальной компании. Ненецкой компании электросвязи на возмещение затрат направят около 31 млн рублей, а на продолжение строительства школы в поселке Искателей - 258 млн. По словам председателя собрания Александра Чурсанова, изменения направлены на социально значимые цели.

"Дополнительно предусмотрено 50 млн рублей на выплаты взамен бесплатного земельного участка участникам СВО и ветеранам боевых действий. Почти 28 млн рублей добавили на выплаты жителям сельской местности на софинансирование строительства жилья. В этом году деньги уже получили восемь семей, с учетом дополнительных средств еще десять семей смогут получить поддержку из окружного бюджета. Также предусмотрели более 26 млн рублей на выплаты многодетным семьям взамен участков. В прошлом году очередь была закрыта, сейчас средства запланированы для 33 семей", - подчеркнул спикер.