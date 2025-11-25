Минфин и ЦБ рассматривают отход от концепции "суперквалов" для криптоинвестиций

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков отметил, что суперквалы были лишь изначальной концепцией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минфин и Банк России в рамках дискуссии о регулировании криптовалют рассматривают возможность отказа от изначальной концепции "суперквалов" - высшей категории квалифицированных инвесторов. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков во время Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Суперквалы - это была некая изначальная концепция. Я думаю, что в целом мы от нее отходим. Возможно, какая-то градация еще будет", - заявил Чебесков.

Он добавил, что ведомства достигли консенсуса по большинству вопросов и актуальная задача состоит в том, чтобы двигаться вперед быстро.