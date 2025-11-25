"Русгидро" изучает кооперацию с партнерами из КНР

Речь идет о строительстве Мутновской ГеоЭС-2 на Камчатке

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. "Русгидро" изучает возможность сотрудничества с китайскими компаниями при строительстве Мутновской ГеоЭС-2 на Камчатке. Об этом говорится в сообщении группы по итогам Российско-китайского энергетического бизнес-форума, в котором приняла участие делегация "Русгидро".

"Сегодня "Русгидро" продолжает освоение ресурсов на Камчатке, где уже построены и эксплуатируются 3 станции общей мощностью 74 МВт. Совместно с китайскими партнерами ведется проектирование бинарного блока вблизи Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 16,5 МВт (Скальная ГэоТЭС). Также рассматривается возможность кооперации по проекту строительства Мутновской ГеоЭС-2, которая станет флагманом развития геотермальной энергетики в России и мире", - говорится в сообщении.