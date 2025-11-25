"Русгидро" намерена увеличить число электрозарядных станций в РФ в 3,7 раза

К 2035 году их число должно составить 1 500, сообщили в компании

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. "Русгидро" рассчитывает, что к 2035 году увеличит сеть своих электрозарядных станций в 3,7 раза - с нынешних 409 до 1 500. Об этом говорится в сообщении "Русгидро" по итогам Российско-китайского энергетического бизнес-форума, в котором приняла участие делегация этой компании.

В "Русгидро" напомнили, что в рамках проекта "Новый шелковый путь" группа развивает федеральную сеть электрических зарядных станций. Она насчитывает 409 ЭЗС в 42 регионах России - от Москвы до Владивостока.

"Растущий импорт электромобилей из КНР, а также планы компании по расширению сети до 1 500 единиц к 2035 году, создают возможности для сотрудничества с китайскими корпорациями, имеющими значительный опыт в данной сфере", - отмечается в сообщении.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).