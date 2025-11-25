В Ненецком АО запланировали бюджет на 2026 год с дефицитом в 4,9 млрд рублей

Доходы запланированы в размере 25,7 млрд рублей, расходы - 30,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Ненецкого автономного округа (НАО) на 2026 год приняли в первом чтении, сообщили на сайте парламента региона. Дефицит на следующий год запланирован в размере 4,9 млрд рублей.

Согласно законопроекту, доходы НАО на 2026 год запланированы в размере 25,7 млрд рублей, расходы - 30,6 млрд рублей, дефицит - 4,9 млрд рублей. При первом чтении законопроекта о бюджете округа на 2025 год доходы были запланированы в размере 27,6 млрд рублей, расходы - 28,3 млрд рублей, дефицит - 707,5 млн рублей.

"Проект бюджета представил заместитель губернатора НАО - руководитель департамента финансов и экономики НАО Сергей Михайлов. Он рассказал, что доходы на 2026 год запланированы в размере 25,7 млрд рублей, расходы - 30,6 млрд рублей, дефицит - 4,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Председатель окружного парламента Александр Чурсанов отметил, что депутаты провели семь заседаний профильных комиссий, на которых подробно рассмотрели доходную и расходную части проекта бюджета. Социальная направленность в нем составляет более половины от всех расходов.

"Бюджет сохраняет социальную направленность - 52% всех расходов. Это означает, что более половины средств будет использовано для финансирования здравоохранения, образования, социальной защиты и других ключевых направлений, которые напрямую влияют на качество жизни людей. На обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами будет направлено почти 2,3 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей - на расселение граждан из аварийного жилфонда. Около 1,2 млрд рублей предусмотрено на развитие сельского хозяйства, в том числе на субсидии, что позволяет поддерживать отрасль и обеспечивать жителей округа качественными продуктами питания", - подчеркнул спикер регионального парламента.

Окончательное обсуждение и принятие бюджета запланировано на декабрь, добавили в парламенте.