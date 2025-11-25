Росрыболовство: уровень запасов белуги и севрюги в Каспии вызывает озабоченность

Как заявил замруководителя агентства Василий Соколов, идет повсеместное снижение уровня Каспийского моря и это сказывается в том числе на кормовой базе осетровых

АШХАБАД, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень запасов таких осетровых видов рыб, как белуга и севрюга, в Каспийском море вызывает озабоченность. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы ТАСС, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.

В Ашхабаде 24-26 ноября проходит девятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами в Каспийском море.

"К сожалению, по некоторым видам, по севрюге например, искусственное воспроизводство в российской части практически не осуществляется - просто нет производителей. В казахской части тоже очень маленькие объемы, Туркмения и Азербайджан вообще их не выпускают, по-моему, у Ирана тоже мизерные [объемы]. Все-таки наибольший объем выпуска - по русскому осетру, а вот севрюга и белуга находятся в таком плачевном состоянии запаса, что даже отловить производителей для выпуска крайне сложно", - сказал он в кулуарах заседания.

По данным Соколова, идет повсеместное снижение уровня Каспия и это сказывается в том числе на кормовой базе осетровых. Это серьезно влияет на процессы восстановления, продолжил он.

"Но по русскому осетру, например, - а это основной объект, который выпускает Россия именно, - сейчас наблюдается очень неплохая динамика, то есть, и по нашим данным, количество молоди быстро растет, и вот Казахстан буквально только что сделал доклад - у них за три года в разы по северной части Каспийского моря тоже наблюдается прирост именно русского осетра. Но, к сожалению, остальные виды пока находятся в таком угнетенном состоянии, то есть прироста либо нет, либо он очень слабый", - пояснил Соколов.

Он добавил, что два вида, которые вызывают озабоченность, - это белуга и севрюга, потому что их запасы очень низкие и поддерживать их на хорошем уровне за счет искусственного воспроизводства пока не получается. "Есть еще шип, который вообще встречается, можно сказать, единично, и это тоже уже к разряду прям совсем исчезающих", - отметил замруководителя.

Об осетровых в Каспии

По данным Росрыболовства, в Каспийском море сосредоточена большая часть мировых запасов осетровых. Для сохранения популяций в 2000 году РФ ввела запрет на промысел белуги в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, в 2005 году - также на добычу осетра и севрюги, а в 2013 году все прикаспийские государства договорились о введении полного моратория на коммерческий лов осетровых в Каспийском море. В рамках соглашения Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан консолидировано проводят научные исследования по изучению состояния водных биоресурсов, выпуски молоди осетровых видов рыб от искусственного воспроизводства и рыбоохранные мероприятия.