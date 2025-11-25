Минфин прорабатывает использование ЦФА для привлечения иностранных инвесторов

Необходимо в том числе обеспечить обращение активов в открытых блокчейнах, указал заместитель министра финансов Иван Чебесков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России рассматривает цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве альтернативного инструмента для привлечения иностранных инвестиций. Минфин изучает возможность использования ЦФА для предоставления зарубежным инвесторам доступа к российскому финансовому рынку. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на Х Международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций зарубежных. Мы находимся в стране, открытой для инвестиций капитала. Видим в этом интерес. Естественно, мешают в большинстве случаев ограничения третьих стран. Инвесторы боятся вторичных санкций, боятся универсальных денег и так далее. Здесь инструмент цифровых финансовых активов в широком смысле этого слова, и в смысле нашего законодательства, это, возможно, тоже альтернативный доступ к финансовому рынку. Сейчас этот вопрос мы с коллегами прорабатываем для привлечения инвесторов, - сказал Чебесков.

Он добавил, что для реализации этой возможности необходимо в том числе обеспечить обращение активов в открытых блокчейнах.