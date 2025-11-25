В Союзном государстве заявили о необходимости снизить профицит бюджета

Председатель комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов рассказал, что в бюджет СГ на 2026 год заложено на две союзные программы меньше, чем в 2025 году

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России считает нужным снизить профицит союзного бюджета за счет интенсификации подачи заявок на проекты программ, которые будут финансироваться из бюджета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил председатель комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов.

Во вторник в Минске прошло заседание комиссий Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, по промышленности и торговле, по экономической политике, по энергетике и по транспорту.

"На заседании комиссии я говорил, что да, хотелось бы, чтобы к моменту утверждения бюджета, а это декабрь года текущего, цифра профицита сводилась к минимуму. Но есть большая проблема. Не все госзаказчики - а ими могут выступать министерства Союзного государства, Постоянный комитет, секретариат и Академии наук двух государств - не все проявляют достаточную активность в этом плане. Вот это, к сожалению, иногда печально", - указал Селиверстов.

Он рассказал, что в бюджет СГ на 2026 год заложено на две союзные программы меньше, чем в 2025 году. "Констатируем то, что у нас, в принципе, бюджет хоть понемногу, но из года в год растет. Конечно, хочется, чтобы госзаказчики более активную позицию занимали по формированию, прежде всего, проектов, потому что у нас проектов практически нет - мало их, мало", - подчеркнул председатель комиссии Парламентского Собрания.

Также Селиверстов отметил, что уже "четвертый год согласуется" проект научно-технической программы СГ "Союз-Биомембраны". "Суть этой программы в том, что посредством научных изысканий России и Беларуси создается специальный препарат, который, когда человек его принимает, не создает побочного действия на органы", - пояснил он.

О программах Минобороны

Срок выполнения мероприятий в рамках программ Союзного государства по линии министерств обороны увеличился, рассказал председатель комиссии. "Все, что касается программ, которые финансируются по линии Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации в принципе мы их проверяли, они выполняются", - подчеркнул он.

Селиверстов добавил, что "в ходе производства работ были внесены изменения просто, поэтому по этой причине несколько увеличился срок выполнения этих мероприятий". В частности, речь идет об укреплении границ, тыловой инфраструктуры, заглубленных бензохранилищ и другой военной инфраструктуры.