Гросси призвал Россию и Украину заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС
ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. России и Украине в рамках возможного мирного урегулирования следовало бы заключить соглашение о сотрудничестве по эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Вне зависимости от того, по какую сторону от линии [возможной границы между РФ и Украиной] окажется станция, необходимо будет соглашение о сотрудничестве или атмосфера сотрудничества", - сказал он агентству Reuters. "Ни один оператор не может эксплуатировать станцию, когда по другую сторону реки есть другая страна, которая выступает против этого и может предпринять соответствующие действия", - пояснил гендиректор.
Гросси также отметил, что сохранение присутствия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной - неотъемлемое условие для обеспечения ее ядерной безопасности. "Будет ли делиться выработка электроэнергии [между странами] или не будет, я не буду об этом рассуждать, потому что это политические вопросы. Это то, о чем в какой-то момент договорятся Россия и Украина. Однако ясно одно: участие МАГАТЭ неотъемлемо в этой ситуации (необходимости предотвращения ядерного инцидента - прим. ТАСС)", - сказал глава агентства.
"Пока война не прекратится, или не будет достигнуто соглашение о прекращения огня, или пушки не замолчат, всегда будет оставаться вероятность того, что что-то пойдет сильно не так", - добавил Гросси.