Гросси призвал Россию и Украину заключить соглашение о сотрудничестве по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ отметил, что сохранение присутствия наблюдателей агентства на станции после возможного заключения мирного соглашения между странами является неотъемлемым условием для обеспечения ядерной безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Eugene Hoshiko, Pool

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. России и Украине в рамках возможного мирного урегулирования следовало бы заключить соглашение о сотрудничестве по эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Вне зависимости от того, по какую сторону от линии [возможной границы между РФ и Украиной] окажется станция, необходимо будет соглашение о сотрудничестве или атмосфера сотрудничества", - сказал он агентству Reuters. "Ни один оператор не может эксплуатировать станцию, когда по другую сторону реки есть другая страна, которая выступает против этого и может предпринять соответствующие действия", - пояснил гендиректор.

Гросси также отметил, что сохранение присутствия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной - неотъемлемое условие для обеспечения ее ядерной безопасности. "Будет ли делиться выработка электроэнергии [между странами] или не будет, я не буду об этом рассуждать, потому что это политические вопросы. Это то, о чем в какой-то момент договорятся Россия и Украина. Однако ясно одно: участие МАГАТЭ неотъемлемо в этой ситуации (необходимости предотвращения ядерного инцидента - прим. ТАСС)", - сказал глава агентства.

"Пока война не прекратится, или не будет достигнуто соглашение о прекращения огня, или пушки не замолчат, всегда будет оставаться вероятность того, что что-то пойдет сильно не так", - добавил Гросси.