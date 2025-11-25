С экс-главы ивановского департамента ЖКХ потребовали взыскать долю в бизнесе

Ответчик является одним из фигурантов по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Ивановской области рассмотрит иск ФССП России об обращении взыскания на долю участника в уставном капитале ООО "Круги" к бывшему начальнику департамента ЖКХ Ивановской области, являющемуся одним из фигурантов по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

В марте Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, взыскав с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с бывших руководителей Корпорации развития Курской области, в числе которых - замглавы корпорации, бывший директор департамента ЖКХ Ивановской области и его сестра, свыше 4,1 млрд рублей.

"Фрунзенский районный суд Иванова рассмотрит иск об обращении взыскания на долю участника в уставном капитале организации к бывшему начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, проходящему одним из фигурантов по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбужденному в отношении девяти лиц, включая сотрудников Корпорации развития Курской области", - говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд поступило находящееся в производстве ФССП сводное исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного Ленинским районным судом Курска. Установлено, что ответчик является учредителем коммерческой организации ООО "Круги" с размером доли в уставном капитале 60%. Истец просит обратить взыскание на принадлежащую должнику долю организации для исполнения исполнительного листа.

Также было подано заявление о применении обеспечительных мер по делу в виде ареста на имущество, принадлежащего ООО "Круги", которое суд удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время бывший глава департамента ЖКХ Ивановской области, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его преемник проходят фигурантами по уголовному делу о превышении должностных полномочий при заключении выгодных контрактов для подрядчиков с областным фондом капремонта.