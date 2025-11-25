Рынок акций РФ вернулся к росту в ходе основной торговой сессии

По состоянию на 15:44 мск индексы Мосбиржи и РТС увеличивались на 1,33%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной сессии Московской биржи вернулся к росту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:44 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,33% - до 2 690,21 и 1 073,84 пункта соответственно.

По данным биржи на 10:00 мск, на открытии торговой сессии индексы росли на 0,67% - до 2 672,65 и 1 066,83 пункта. Затем к 12:02 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению 0,57% - до 2 639,72 пункта, индекс РТС также снижался на 0,57% - до 1 053,68 пункта.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,44% - до 2 666,43 пункта.