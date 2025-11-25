Минфин 26 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 26 ноября проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26252 с погашением 12 октября 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26254 с погашением 3 октября 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.