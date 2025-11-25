Нижегородская область направила 17 млрд рублей на нужды СВО

Средства распределили на гуманитарные конвои, выплаты военнослужащим и платежи по военному соцконтракту

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Михаил Терещенко/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Нижегородская область в 2025 году выделила 17 млрд рублей на нужды спецоперации. Около 14 млрд рублей направили на гуманитарную помощь и выплаты участникам СВО, сообщил во время прямой линии губернатор Глеб Никитин.

"Совокупные затраты региона 17 млрд рублей сейчас. Мы считаем, что здесь приоритет таков, что мы в любом случае должны находить соответствующие ресурсы", - сказал губернатор.

Он отметил, что около 14 млрд рублей направили на гуманитарные конвои и другую помощь, а также на выплаты военнослужащим. Еще 3,2 млрд рублей - это платежи по военному социальному контракту.

Кроме того, во время прямой линии к главе региона обратился сотрудник координационного центра по поддержке участников СВО. Участник спецоперации рассказал, что от коллег слышит странный вопрос, когда руководитель противится включению сотрудника в мобилизационный резерв "Барс-НН", либо не хочет его отпускать на учебно-тренировочные сборы.

"Хотелось обратиться ко всем промышленным предприятиям, ко всем работодателям, чтобы не только не препятствовали, а наоборот собрались у себя и определили кто в первую очередь, кто во вторую будет выполнять свой долг по защите своего региона и страны", - отреагировал Никитин и напомнил, что Министерство обороны РФ компенсирует работодателю затраты на оплату труда работника, когда он находится на сборах.

О резерве

В середине октября 2025 года в Нижегородской области сформировали первую группу добровольцев для службы в мобилизационном резерве "Барс-НН". Резервисты защищают критически важные объекты на территории региона. Предварительно все добровольцы проходят обучение на полигоне под руководством инструкторов. В частности, они изучают огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы, управления и связи.