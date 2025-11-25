Морспасслужба начала применять беспилотную авиацию для ликвидации загрязнений

Руководитель ведомства Виктор Чернов сообщил, что для точного определения зон работ необходим постоянный мониторинг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил о применении беспилотных воздушных судов для ликвидации разливов нефтепродуктов на морских акваториях.

"До настоящего момента беспилотная авиация не применялась для ликвидации разливов нефти и распыления диспергентов", - сказал он в беседе с журналистами.

Руководитель ведомства подчеркнул, что для точного определения зон работ необходим постоянный мониторинг.

"Учитывая обширность территорий, требующих наблюдения, наиболее прогрессивным методом является мониторинг с использованием космических снимков", - добавил Чернов.

Он также уточнил, что в структуре Морспасслужбы было создано специальное подразделение - береговой операционный центр (БОЦ).

"Специалисты центра в круглосуточном режиме анализируют спутниковые снимки на предмет выявления возможных загрязнений нефтепродуктами. Это позволяет повысить оперативность реагирования на инциденты", - пояснил руководитель Морспасслужбы.