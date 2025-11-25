ЦБ зафиксировал влияние маркетплейсов на финансовую стабильность

По словам заместителя председателя Банка России Алексея Гузнова, очень важно понимание того, что сама представляет платформа с точки зрения отчетности, с точки зрения соблюдения базовых стандартов безопасности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Деятельность маркетплейсов начинает оказывать влияние на финансовую стабильность России. Необходимо обеспечить прозрачность их отчетности и соблюдение стандартов безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

"Мы видим, что платформы маркетплейсов во многом уже начинают постепенно оказывать влияние на финансовую стабильность, и для нас очень важно понимание того, что сама представляет платформа с точки зрения отчетности, с точки зрения соблюдения базовых стандартов безопасности и ряда других параметров", - сказал Гузнов.

По словам Гузнова, цифровые платформы играют также и инфраструктурную роль и не могут "быть заложниками одной финансовой организации".

Зампред регулятора также подчеркнул, что ЦБ выступает не за запреты, а за прозрачные правила продаж.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.