Дополнительная прибыль предприятий Кубани за счет оптимизации достигла 147,5 млрд рублей

Министр экономики региона Алексей Юртаев отметил, что благодаря росту производительности труда на вовлеченных в проект предприятиях дефицит кадров восполнен почти на 86 тыс. специалистов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Предприятиям Краснодарского края, ставшего лидером рейтинга по реализации проекта "Производительность труда", за счет внедрения современных инструментов и оптимизации процессов, удалось извлечь дополнительную прибыль в 147,5 млрд рублей. В целом отрасли, где реализуется проект демонстрируют двукратный темп роста экономики, заявил ТАСС министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Ранее Минэкономразвития России оглашало рейтинг проекта "Производительность труда", он составляется на основе показателей вовлеченности предприятий, масштабирования лучших практик, эффективности работы региональных команд и других показателей. Рейтинг возглавил Краснодарский край.

"Благодаря внедрению методик бережливого производства каждый участник федпроекта достиг конкретных экономических результатов. Одни компании сократили затраты на материалы, другие высвободили ресурсы для развития. Кроме того, предприятия не только внедрили новые инструменты в свою работу, но и обучили персонал, что повысило эффективность процессов. Все это в совокупности дало ощутимый экономический эффект в размере более чем 147,5 млрд рублей дополнительной прибыли", - рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Он отметил, что благодаря росту производительности труда на вовлеченных в проект предприятиях дефицит кадров восполнен почти на 86 тыс. специалистов. В общей сложности в его реализации в регионе задействованы более 390 предприятий со штатом, превышающим 84 тыс. человек. По словам Юртаева, лидерами среди отраслей по участию предприятий в реализации проекта на Кубани являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля, транспорт, строительство.

Практический эффект

В реализации проекта в Краснодарском крае принимают участие стратегически важные компании и крупнейшие производства, сообщил ТАСС министр экономики региона. Он отметил, что в среднем предприятиям удалось сократить время производственных процессов на 27%, на столько же уменьшить объем запасов и увеличить выработку на 33%.

"Один из ярких примеров - крупнейшая газотранспортная компания региона "Газпром трансгаз Краснодар", которая смогла увеличить выработку вдвое. Туапсинский морской торговый порт оптимизировал процесс перевалки грузов, что составило 38% от общей выручки компании, а выработка предприятия выросла на 10%. "Абинский металлургический завод", одно из системообразующих предприятий края, благодаря бережливым технологиям увеличил выработку на 46%, сократил время производственных процессов на 42% и уменьшил объем запасов на 7%", - привел ряд примеров Юртаев.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина проект "Производительность труда" трансформировали в национальный "Эффективная и конкурентная экономика", в него начали вовлекать социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальное обслуживание. Как пояснил Юртаев, с предприятиями социальной сферы в этом направлении регион работал еще с 2019 года, в этих отраслях уже реализованы более 800 проектов. Власти ставят для себя задачу на период реализации нацпроекта вовлечь в него все 4,9 тыс. организаций соцферы.

Так регион приступил к внедрению нацпроекта в здравоохранении и уже проводит мероприятия в 43 поликлиниках и больницах.

"Например, городская поликлиника № 7, обслуживающая более 60 тыс. человек, изменила подход к организации и проведению диспансерного наблюдения. Первый проект, посвященный диспансерному наблюдению пациентов с заболеваниями ЖКТ, позволил существенно улучшить работу кабинета эндоскопии. Время обработки оборудования сократилось с 56 до 30 минут, что увеличило его пропускную способность: с 8 исследований в день - до 15. В поликлинике также внедрена современная система приема и анализа входящих заявлений и форм", - пояснил Юртаев.

Он добавил, что, кроме этого, в поликлинике реализуют проекты по профилактике профессионального выгорания на рабочем месте и повышению процента прохождения диспансерного наблюдения пациентами с гипертонической болезнью сердца.

Перспективы для Кубани

Власти Кубани определяют приоритетными отраслями в регионе по дальнейшей реализации нацпроекта обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировку и хранение, строительство и туризм, заявил Юртаев.

"Мы видим, что в регионе стала формироваться полноценная культура бережливого производства, система стала самовоспроизводиться. Это означает, что наши предприятия не просто тиражируют успешные проекты внутри своих компаний, но и в том числе помогают своим коллегам в отрасли внедрять лучшие практики бережливого производства, современные автоматизированные технологии, технологии робототехники. Важной целью является улучшение условий труда и наращивание прибыли предприятий, что позволяет развивать значимые для региональной экономики направления. Это не просто развитие проекта - это движение всей экономики в сторону системной эффективности", - резюмировал собеседник агентства.-