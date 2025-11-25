ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минфин формирует позицию по вопросу оплаты на маркетплейсах

Заместитель министра финансов Иван Чебесков подчеркнул, что ведомство рассматривает аргументы и банков, и маркетплейсов
13:23

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ в настоящее время формирует свою позицию по спорному вопросу о способах оплаты на маркетплейсах и проводит совещания по этой теме, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе X Международного форума Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Мы сейчас свою позицию формировали как раз, проводим совещание по этому вопросу на этой неделе", - сказал Чебесков.

Он подчеркнул, что министерство рассматривает аргументы и банков, и маркетплейсов, так как целью Минфина является поиск сбалансированного и справедливого подхода для всех участников рынка. 

