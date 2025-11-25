NYT: администрация Трампа приобрела доли в частных фирмах более чем на $10 млрд

Речь идет об организациях, которые американские чиновники считают "важными для обеспечения национальной безопасности", пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа уже выделила более $10 млрд на покупку долей в частных фирмах из ключевых для национальной безопасности сфер. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Речь идет об организациях, которые американские чиновники считают "важными для обеспечения национальной безопасности". По словам официального представителя Белого дома Куша Десая, США зависят "от иностранных государств в сфере критически важных ископаемых, производства полупроводников и других ключевых продуктов, которые играют ключевую роль в национальной и экономической безопасности". Как уточнило издание, речь идет, в частности, о зависимости от Китая.

Как утверждается в публикации, в течение последних шести месяцев администрация Трампа заключила сделки как минимум с девятью различными компаниями, наибольшее число соглашений пришлось на октябрь и ноябрь.

По данным газеты, большая часть сделок с минеральными ресурсами проходит через Военное министерство США. В июле Пентагон заключил соглашение с компанией MP Materials, занимающейся добычей и переработкой редкоземельных металлов, об инвестициях на сумму $400 млн. В августе Министерство торговли США завладело 10-процентной долей в технологической корпорации Intel, а в октябре - 8-процентной долей в американской компании в сфере ядерной энергетики Westinghouse.