ВЭБ.РФ предоставит 4 млрд рублей на канатную дорогу Благовещенск - Хэйхэ

Такая трансграничная дорогая станет первой в мире

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит 4 млрд рублей льготного финансирования на строительство первой в мире трансграничной канатной дороги, которая соединит Благовещенск с Хэйхэ в КНР. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.

"ВЭБ.РФ профинансирует проект строительства первой в мире трансграничной канатной дороги, которая соединит Благовещенск с китайским Хэйхэ. Государственная корпорация предоставит 4 млрд рублей льготного финансирования по линии Минвостокразвития России. Подписан соответствующий кредитный договор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канатная дорога через реку Амур является частью масштабной программы по развитию Дальнего Востока. "Проект реализуют в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Он включен в план комплексного социально-экономического развития Благовещенска. Всего на строительство будет предоставлено 17 млрд рублей, из которых 4 млрд - льготное финансирование ВЭБ.РФ", - сообщили в госкорпорации.

Заместитель председателя ВЭБ Артем Довлатов подчеркнул, что создание первой в мире канатной дороги, которая соединит не только соседние города, но и государства, позволит обеспечить надежное и стабильное круглогодичное транспортное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. "Благодаря ему число иностранных гостей в регионе к 2030 году вырастет втрое, а ежегодный турпоток составит порядка 918 тыс. человек", - сказал Довлатов.

По данным ВЭБ, протяженность маршрута между городами составит 976,28 м, так по двум независимым линиям будут курсировать две кабины вместимостью по 110 человек. Реализацией проекта занимается компания АРПИ (входит в ГК "Регион").

"Реализация проекта даст Амурской области более 60 новых рабочих мест, а поступления в бюджет региона составят около 10,7 млрд рублей. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года", - отмечается в сообщении.