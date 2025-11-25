Стармер пытался отговорить страны G20 от закупок российской нефти

Премьер-министр Великобритании также указал на срочную необходимость вытеснения газа России с глобальных рынков

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ходе переговоров на саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР уговаривал страны объединения отказаться от закупок российских энергоносителей.

"Срочная необходимость вытеснения российских нефти и газа с глобальных рынков подробно обсуждалась мною на [саммите] G20", - сказал он, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Саммит G20 прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге.