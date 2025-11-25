Белоруссия и Россия изучают детали Су-75, которые могут производить в республике

Истребитель в ближайшее время пойдет на стендовые испытания

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) Белоруссии совместно с Россией прорабатывает перечень деталей легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, которые должны будут производить в республике.

"Совместно с авиастроительными заводами России разрабатывается список деталей и сборочных единиц для самолета, предназначенных для изготовления на предприятии "558-й Авиационный ремонтный завод" (расположен в Брестской области - прим. ТАСС) и других структурах ГВПК. Параллельно готовятся необходимые дорожные карты реализации проекта", - приводит агентство БелТА сообщение ГВПК.

Предложение о возможном участии Белоруссии в создании Су-75 поступило от АО "Рособоронэкспорт" в апреле. В мае аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король рассказал ТАСС, что Белоруссия может помочь России с производством компонентной базы при совместной работе над новым самолетом.

Как ранее сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время пойдет на стендовые испытания. Он отметил, что Белоруссия уже имеет определенный опыт сотрудничества с Россией в области авиастроения. Например, на белорусских предприятиях выпускаются компоненты для самолета Су-30СМ. Вместе с тем, по мнению аналитика, есть большая ниша для предприятий белорусского ВПК в вопросах выпуска новейшего самолета Су-75 Checkmate. Председатель белорусского Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус сообщал, что Белоруссия и Россия плотно сотрудничают в сфере авиастроения, обсуждается совместная работа над Су-75 Checkmate.

О самолете

Легкий тактический самолет Checkmate разработки ПАО "Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию - ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В июле 2023 года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.

В начале 2024 года ОАК на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представила макет самолета. Тогда же генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил ТАСС, что Су-75 Checkmate может стать платформой для разработки нового самолета совместно с партнерами из арабских стран.