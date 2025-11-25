Петербургская биржа установила последний день торгов нефтепродуктами в 2025 году

В секции "нефтепродукты" это будет 30 декабря, а в секции "газ" - 29 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Последний день торгов в 2025 году в секции "нефтепродукты" на Петербургской бирже будет 30 декабря, а в секции "газ" - 29 декабря с поставкой на 31 декабря и 1-11 января 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"Секция "Газ": 29 декабря 2025 года - с поставкой на 31 декабря 2025 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января 2026 года. Изменения в расписание торгов на 2025 год будут утверждены после регистрации Банком России правил торгов в секции "Газ природный" в новой редакции", - сообщили там.

В материалах торговой площадки отмечается, что в секции "нефтепродукты" последним торговым днем установлено 30 декабря 2025 года.