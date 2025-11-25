Энергоблок №7 АЭС "Тяньвань" могут сдать в эксплуатацию в конце 2026 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Энергоблок №7 АЭС "Тяньвань" в Китае может быть введен в эксплуатацию в конце 2026 года. Об этом заявил вице-президент АСЭ (инжиниринговый дивизион Росатома) по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Планируем, что в первом полугодии 2026 года начнем грузить ядерное топливо в реактор, [далее] осваиваем мощности, и к концу года имеем все шансы сдать блок №7 в эксплуатацию", - сказал он.

Энергоблок №8, а также энергоблоки №3 и №4 АЭС "Сюйдапу", скорее всего, войдут в коммерческую эксплуатацию в 2027 году, указал Банник.

Кроме того он отметил, что Россия планирует продолжить сооружение в Китае водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). "И, что интересно, начались консультации по реакторам четвертого поколения и по замыканию ядерного топливного цикла. Это те задачи, которые ставит перед нами руководство двух стран", - добавил Банник.

АЭС "Тяньвань" - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1 200 был подписан в Пекине 8 июня 2018 года. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала "ядерный остров" АЭС, а также должна поставить ключевое оборудование "ядерного острова" для обоих блоков. Работы по сооружению энергоблоков №7 и №8 начались 19 мая 2021 года. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1 000 на АЭС "Тяньвань" успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Всего по российскому проекту АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1 200 поколения 3+ в Китае сооружают четыре энергоблока - два на АЭС "Тяньвань" и два на АЭС "Сюйдапу". Кроме того, такие энергоблоки строятся в Бангладеш, Венгрии, Египте и Турции.