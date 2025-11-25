"Крошка картошка" начала проверку после информации о нарушениях в заведении сети

В пресс-службе компании также отметили, что планируется проведение независимой экспертизы на наличие нарушений ППК и санитарно-эпидеомологических требований

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская сеть предприятий быстрого питания "Крошка картошка" начала проверку одной из своих точек на соблюдение стандартов бренда после получения информации о нарушениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"По итогам наличия публикаций, содержащих непроверенную либо недостоверную информацию о бренде <…> франчайзор "Крошка картошка" проводит проверку точки франчайзи на соблюдение стандартов бренда "Крошка картошка" в рамках принятых компанией процедур", - сказано в сообщении.

Помимо этого планируется проведение независимой экспертизы на наличие нарушений ППК и санитарно-эпидеомологических требований, говорится в тексте.

"Подключаем юридический департамент компании для нотариальной фиксации всех публикаций, содержащих порочащую бренд информацию и готовим официальные претензии к владельцами информационных ресурсов, а в случае наличия клеветы и судебных исков", - отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что в одном из заведений сети обнаружена кишечная палочка, а сотрудники продают просроченную продукцию и готовят грязными приборами.