Bloomberg: США разрешили MOL закупать нефть у "Лукойла" в течение года

По данным агентства, операции не могут затрагивать граждан и финансовую систему США и приносить доход другим подсанкционным лицам

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили венгерскому концерну MOL исключение из санкционного режима, разрешив ему закупать нефть у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно документу, MOL разрешено проводить сделки с "Лукойлом" и его трейдинговой "дочкой" Litasco по закупкам нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". При этом операции не могут затрагивать граждан и финансовую систему США и приносить доход другим подсанкционным лицам.

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил агентству, что правительство премьер-министра страны Виктора Орбана рассчитывает на продление разрешения через год.

22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.