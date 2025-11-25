НКР повысило кредитный рейтинг банка "Новиком" с AA-.ru до AA.ru

Банк также демонстрирует улучшение нормативов достаточности капитала в сравнении с 2024 годом при стабильно высокой рентабельности, и склонность к риску остается низкой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг банка "Новиком" с AA-.ru до AA.ru и изменило прогноз по рейтингу с позитивного на стабильный. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НКР.

"Повышение кредитного рейтинга банка "Новиком" обусловлено улучшением оценок диверсификации, достаточности капитала и системы управления. Оценки нефинансовых рисков отражают сильные рыночные позиции банка при сохраняющейся концентрации бизнеса на корпоративном кредитовании", - отмечается в сообщении.

"Новиком" также демонстрирует улучшение нормативов достаточности капитала в сравнении с 2024 годом при стабильно высокой рентабельности, и склонность к риску остается низкой. Система управления и стратегического планирования соответствует масштабам и специфике деятельности банка, указали в НКР.

По данным агентства, "Новиком" занимает высокие позиции в банковской системе России, стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала. За 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, активы банка прибавили более 20%, а регуляторный капитал увеличился на 12%, что поддержало оценку рыночных позиций банка, подчеркнули там.

"Банк также проводил активную работу по привлечению новых крупных корпоративных клиентов с высоким кредитным качеством. "В соответствии со стратегией развития банка "Новиком" планирует увеличивать кредитный портфель на 7-10% ежегодно. НКР не ожидает изменения оценки рыночных позиций банка в среднесрочной перспективе", - заключили в агентстве.