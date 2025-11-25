Компания NIS начала подготовку к остановке работы НПЗ

Это связано с санкциями США

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сообщила, что приступила к процедурам по остановке работы нефтеперерабатывающего завода в Панчеве в связи с нехваткой нефти, вызванной санкциями Министерства финансов США. Об этом говорится в распространенном пресс-службой компании заявлении.

В NIS подтвердили, что на первом этапе заводские мощности переведены в режим "теплой циркуляции". "Весь процесс осуществляется в соответствии с законами Республики Сербия, внутренними правилами компании и самыми строгими экологическими стандартами, а также нормами охраны труда и безопасности", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что работа НПЗ в период технологического режима организована так, чтобы предприятие могло быть перезапущено сразу после появления сырья. "Установки будут готовы к запуску, как только появятся необходимые условия, то есть будет получена информация о доступности сырой нефти", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что снабжение внутреннего рынка пока продолжается без перебоев. "NIS продолжает обеспечивать сербский рынок нефтепродуктами без задержек благодаря заранее сформированным запасам", - подчеркнули в компании.

NIS выразила надежду на скорейшее восстановление работы НПЗ Панчево, который играет важную роль для страны и региона. "НПЗ Панчево важен не только для снабжения Сербии, но и для региональных рынков", - заявили в компании, добавив, что с 2009 года в объект было инвестировано более €900 млн. Там также указали, что завод является ключевым предприятием и для работы сербской нефтехимической компании HIP Petrohemija, который также начнет подготовку к остановке.

Компания подчеркнула, что действовала строго в рамках законодательства. "NIS не способствовала введению санкций, которые ставят под угрозу работу компании и социальную стабильность более чем 13 500 сотрудников", - говорится в заявлении. В NIS отдельно указали, что предприятие остается приверженным усилиям по исключению из списка SDN (Specially Designated Nationals) Минфина США или получению новой специальной лицензии.

О ситуации с NIS

Ранее во вторник президент Сербии Александар Вучич предупредил, что прекращение работы NIS может иметь тяжелейшие последствия для экономики страны. По его словам, остановка компании затронет "буквально весь жизненный цикл" Сербии - от банковского сектора до энергетики и здравоохранения. Глава государства сообщил, что Национальный банк и коммерческие банки получили предупреждение о риске вторичных санкций, что может привести к "полной остановке платежного оборота" и работы карт. Он указал, что Белград получил устные гарантии США об отсутствии таких мер, однако официального решения пока нет. По словам президента, НПЗ Панчево уже работает в режиме минимальной циркуляции и находится под угрозой полной остановки в ближайшие дни, если США не одобрят дополнительную лицензию для импорта сырья.

Ранее сербские власти сообщили, что ждут ответа США по вопросу структуры владения NIS. Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с гендиректором компании Кириллом Тюрденевым заявила, что Белград "надеется на лучшее", но готов ко всем сценариям. По ее словам, правительство должно быть уверено, что в декабре не возникнет дефицита топлива и резервов будет достаточно.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.