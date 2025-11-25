"Руссофт": Россия и Индия могут стать лидерами в сферах ИИ и кибербезопасности

Президент ассоциации IТ-компаний Валентин Макаров отметил, что стоит задача создания новой модели взаимодействия с индийской экономикой

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Россия продвигает в Индии новую модель взаимодействия, которая позволит двум странам стать мировыми технологическими лидерами, обладающими суверенными решениями в сферах искуственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Об этом сообщил ТАСС президент ассоциации IТ-компаний "Руссофт" Валентин Макаров, возглавляющий прибывшую в Нью-Дели бизнес-миссию российских IТ-компаний.

"Перед "Руссофт" стоит задача создания новой модели взаимодействия с индийской экономикой, которая позволила бы нам вместе быть мировым техническим лидером", - сказал он, пояснив, что эта модель получила название "СССР" по ключевым словам ее основных целей - предоставление суверенитета на основе сотрудничества и справедливого распределения результатов труда, реализм при постановке задач и при оценке результатов совместной работы (СССР - суверенитет, сотрудничество, справедливость и разумность).

По словам главы "Руссофта", модель предусматривает "использование преимуществ России, которая сама добилась технологического суверенитета после ухода всех зарубежных компаний и защитила себя от многочисленных кибератак". "Эти достижения позволяют дружественным странам относиться к нам как к потенциальному носителю гена технологического суверенитета. Это очень интересно и актуально для Индии, которая, развиваясь такими стремительными темпами, неизбежно вступит в конкуренцию с США и подвергнется санкциям", - добавил он.

"Мы предоставляем партнерам возможность обретения технологического суверенитета за счет трансфера технологий, благодаря которым они смогут самостоятельно работать и развиваться, в том числе в рамках совместных предприятий, обеспечивая себе независимость и защиту от кибератак", - указал Макаров. "Индию интересует в первую очередь защищенность всех государственных систем от вторжения извне и способность независимо производить передовые системы", - добавил он.

"В сотрудничестве с Индией, ее человеческими и финансовыми ресурсами, большим рынком и российской образовательной системой, которая дает лучших инженеров в мире, мы можем совместно построить полюс мирового уровня в сферах ИИ и кибербезопасности, добиться технологического лидерства России и Индии на международной арене", - констатировал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о главных сложностях, Макаров отметил, что основная проблема заключается в том, что индийский рынок тесно связан с американским. "Однако собственное же независимое ПО может позволить Индии забрать часть внутреннего рынка себе, конкурируя как с американскими, так и с китайскими производителями", - пояснил он.

О бизнес-миссии

Прибывшая в Индию бизнес-миссия, организованная "Руссофт" совместно с Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта при поддержке Торгового представительства России в Индии, направлена на развитие партнерских отношений между российскими IТ-компаниями и представителями индийского бизнеса, создание совместных предприятий между бизнес-сообществами двух стран, а также развитие сектора информационных технологий России и Индии.

Среди тем обсуждения - экспорт российского программного обеспечения в Индию для развития индийского бизнеса, передача технологий из России и создание совместных предприятий для разработки суверенных решений, поиск инвестиций и научной базы для российских IТ и телекоммуникационных решений, локализация российского программного обеспечения для индийского рынка, совместная разработка IТ-решений для удовлетворения научных и бизнес-потребностей.