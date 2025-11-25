Шапша: товарооборот Калужской области и Вьетнама вырос почти в 80 раз

Сотрудничество насчитывает уже не одно десятилетие

ХАНОЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Калужская область и Вьетнам выражают заинтересованность в продвижении сотрудничества - за несколько лет взаимный товарооборот увеличился почти в 80 раз. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме.

"Динамика впечатляющая: за несколько лет почти в 80 раз увеличился торговый оборот между Калужской областью и Вьетнамом - с $4 до $316 млн. Цифры, может, и небольшие, но динамика действительно впечатляющая - мы видим большой интерес партнеров к работе с Калужской областью, с Россией", - подчеркнул губернатор.

В ходе нынешней поездки делегация Калужской области представляет экономический, инвестиционный и транспортно-логистический потенциал области. "Также прорабатываем новые направления сотрудничества", - отметил Шапша.

История сотрудничества

По словам губернатора, взаимовыгодное сотрудничество Калужской области с Вьетнамом насчитывает уже не одно десятилетие. "Первой ласточкой" этого партнерства стало предприятие "Калужская обувь", появившееся в 2004 году - первое производство обуви в регионе. "Компания работает успешно, продает продукцию далеко за пределами области, у нее вьетнамский капитал и вьетнамский владелец", - рассказал глава региона.

После "Калужской обуви" появилось еще несколько вьетнамских предприятий по пошиву одежды, а самым крупным вьетнамским инвестиционным проектом в Калужской области стал комплекс молочного животноводства, создаваемый компанией TH Group. На сегодняшний день объем инвестиций в этот проект, включающий построенную ферму на шесть тысяч голов дойного стада и крупный молокоперерабатывающий завод мощностью тысяча тонн молока в сутки, как сообщил губернатор, уже превышает 21 млрд рублей.

В планах вьетнамской компании строительство второй фермы. "Мы также обсуждаем вопрос повышения продуктивности дойного стада, у нас уже есть хорошие показатели и технологии, которые этому способствуют", - сказал он.

В ходе нынешнего визита представители Калужской области рассмотрели с вьетнамской стороной возможность взаимодействия по проекту селекционно-генетического центра. "Такой центр мы уже создали в Калужской области, и сейчас мы обсуждаем возможность совместной работы по проекту с вьетнамскими партнерами", - отметил Шапша.