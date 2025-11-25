ЦБ расширяет состав активов розничных ПИФ для квалифицированных инвесторов

Доля таких активов будет ограничена 10%, сообщили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Регулятор продолжает реализовывать инициативы по допуску квалифицированных инвесторов к криптоактивам. Соответствующие нормы содержит проект указания Банка России. В документе также отражены некоторые меры, которые регулятор уже обсудил с рынком. Речь идет о расширении перечня неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут вкладываться розничные ПИФ. Но доля таких активов будет ограничена 10% (20% - для закрытых фондов)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, совершенствуется расчет лимитов концентрации в розничных ПИФ. В частности, если раньше на долю активов одной компании приходилось 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций.

Замечания и предложения по проекту можно направить в Банк России до 9 декабря 2025 года включительно.