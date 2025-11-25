Шапша назвал сферы сотрудничества Калужской области и Вьетнама

Среди них промышленность и здравоохранение

ХАНОЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Калужская область предлагает Вьетнаму развитие взаимовыгодного партнерства по целому ряду направлений, в том числе в промышленной сфере и здравоохранении. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме.

Очень важно, по его словам, чтобы стратегические решения, которые принимают лидеры России и Вьетнама на высшем уровне, реализовывались именно через регионы и взаимоотношения Калужской области и Вьетнама - пример такой реализации. "Тем для совместной работы много - от сельского хозяйства до промышленности и здравоохранения", - указал губернатор. "Мы говорим не только о сельском хозяйстве, где уже добились серьезных успехов. Мы развиваем промышленность, у нас активно развивается автомобильный кластер - в регион привлечено более 30 предприятий, и сейчас мы обсуждаем с Вьетнамом продвижение этого направления", - сказал глава региона.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия области с Вьетнамом губернатор назвал развитие здравоохранения. Он напомнил, что в Калужской области строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов и там же расположен медицинский радиологический научный центр. "Во время недавнего визита во Вьетнам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко было подписано соглашение между группой вьетнамских клиник и нашим медицинским центром о совместной работе по диагностике и лечению онкологических заболеваний", - рассказал Шапша.