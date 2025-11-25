В МВД назвали главные признаки афер с инвестициями в криптовалюту

Речь идет о гарантии прибыли без рисков, непонятной графике и статистике, отзывах "успешных" инвесторов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гарантия прибыли без рисков, много непонятной графики и статистики, а также отзывы "успешных" инвесторов являются одними из основных признаков афер с инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Более трети всех блокируемых мошеннических ресурсов предлагают инвестиции в криптовалюты. Главные признаки таких афер: гарантия прибыли без рисков, много непонятной графики и статистики, отзывы "успешных" инвесторов", - сказали в управлении.

Кроме того, признаками также являются попытки склонить к быстрому решению и отсутствие юридической информации (нет номера лицензии, сведений о договоре).