На Кубани запустили производство медизделий мощностью 90 млн единиц в год

В планах предприятия строительство индустриального парка

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Новое производство медицинских изделий мощностью более 90 млн единиц продукции в год запущено в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил в ходе осмотра завода губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы встречались с вами (с руководством завода - прим. ТАСС) в феврале, обсуждали планы по запуску важного для региона производства медицинских изделий. Сегодня видим реальный результат. Вы уже смогли заместить много импортной продукции для наших учреждений здравоохранения. Важно использовать уход иностранных компаний как новую возможность. Поэтому мы поддерживаем подобные предприятия и заинтересованы в дальнейшем развитии площадки. Это позволит нам добиваться экономического и технологического суверенитета", - сказал Кондратьев.

На предприятии запущена полностью автоматизированная линия выпуска абсорбирующих пеленок производительностью 300 штук в минуту. В чистой зоне налажено производство стерильных катетеров и наборов для самокатетеризации, медицинских изделий для сбора биологических жидкостей, что позволит полностью отказаться от импортной продукции.

На создание импортозамещающего производства предоставили более 1 млрд рублей в виде льготных займов регионального Фонда развития промышленности и краевой субсидии. В планах предприятия - строительство индустриального парка, включая цех для производства протезов и склад готовой продукции.

Соглашение о создании предприятия по выпуску медицинских изделий было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2024 году.