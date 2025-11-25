Тамбовской области не хватает 277 единиц коммунальной техники

Правительство Москвы передало региону около 30 машин

ТАМБОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Потребность в коммунальной технике, обслуживающей дороги и общественные территории Тамбовской области, составляет порядка 277 единиц. На фоне этого правительство Москвы передало региону около 30 тракторов, погрузчиков, дорожно-комбинированных машин, сообщила и.о. министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Выгузова.

"Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области проведен мониторинг потребности в коммунальной технике. По данным на октябрь 2025 года имеется потребность в технике в объеме 277 единиц", - сообщила Выгузова на еженедельном совещании в правительстве региона. Речь идет о 57 автосамосвалах, 27 автогрейдерах, 53 комбинированных дорожных машинах и девяти каналопромывочных машинах.

Глава региона Евгений Первышов напомнил, что ранее обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой помочь с поставками коммунальной техники. Правительство Москвы на просьбу откликнулось и отправило в Тамбовскую область 30 единиц техники.

"Техника не новая, но вполне пригодная для работы", - сказал Первышов, отметив, что все машины направлены только в те районы, где есть муниципальные предприятия. "Надо создавать собственную базу, на которою впоследствии можно рассчитывать. Передача этой техники частной организации или предпринимателю недопустимо", - подчеркнул губернатор.

Так, Тамбов получил восемь единиц, Мичуринск - шесть, Уварово - шесть, Моршанск - четыре, Кирсанов - три, Котовск - три. "Техника готова к эксплуатации, в нормальном рабочем состоянии. Сейчас идет ее оформление, после чего запустим машины в работу. Это позволит увеличить убираемую площадь и качество уборки", - прокомментировал глава Тамбова Максим Косенков.