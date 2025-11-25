В Крыму оценили ущерб от украинских блокад в 9,7 трлн рублей

Компенсация будет разделена для разных категорий получателей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Удовлетворенные иски об ущербе Крыму от блокад, устроенных украинскими властями, свидетельствуют об уроне на сумму около 9,7 трлн рублей, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

"Я хочу напомнить, что все иски прошли всю процедуру, необходимую Российской Федерации на законодательном уровне. Все иски прошли судебные регламенты, приняты по ним решения. Всего иски на [более чем] 9 трлн 700 млрд рублей, что соответствует примерно 150 млрд долларов [США]. Это общий объем требований", - сказал Константинов.

Он уточнил, что компенсация будет разделена для разных категорий получателей. "В первую очередь это бюджет Крыма, во вторую - граждане Крыма и в третью - бизнес и предприятия", - пояснил спикер Госсовета.

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от блокад полуострова: от водной блокады к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины на 2,5 трлн рублей и от энергетической блокады к Минэнерго Украины на 3,15 трлн рублей. Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщал, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков к властям Украины о получении компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Кроме того, предприниматели Республики Крым подали 28 исков в Арбитражный суд региона о получении компенсаций с властей Украины за нанесенный ущерб в результате водной блокады. Среди удовлетворенных исков наиболее крупные были поданы компаниями "Титановые инвестиции" (1,2 млрд рублей), "Яросвит-Агро" (854,4 млн рублей) и "Антей" (810,3 млн рублей).

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.