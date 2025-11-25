ТАСС: в Башкирии увеличили налог на доходы для трудовых мигрантов

На 2026 год соответствующий показатель увеличен до 2,4924

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии в первом чтении утвердили закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц, взимаемого с трудовых мигрантов, сообщили ТАСС в пресс-службе Госсобрания.

"Закон принят", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, депутаты рассмотрели законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. На 2026 год соответствующий показатель увеличен до 2,4924.

"Показатель напрямую влияет на размер ежемесячных налоговых платежей иностранных граждан, которые работают в нашей республике на основании патента, - сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. - С учетом нового коэффициента фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для этой категории работников составит 8,5 тыс. в месяц".

Спикер республиканского парламента пояснил, что при расчете коэффициента учитывался уровень зарплат в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее широко. "В основном иностранные работники заняты в строительстве и сельском хозяйстве. Средняя зарплата в этих отраслях в январе - июле составила 68,4 тыс. и 52,9 тыс. рублей в месяц соответственно. Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат и рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с размером НДФЛ, который будут уплачивать в следующем году работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора, это защитит интересы наших граждан и в то же время позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита", - отметил Толкачев.

В 2025 году коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, составляет 2,0239. Рассчитанный с его учетом фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов - 6,3 тыс. рублей в месяц.