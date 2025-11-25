В Пятигорске в три раза увеличили муниципальную выплату участникам СВО

Теперь ее размер будет составлять 600 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Единовременную муниципальную выплату для бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на службу в зоне специальной военной операции, увеличили до 600 тыс. рублей в Пятигорске. Ранее ее размер составлял 200 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Депутаты приняли решение об увеличении единовременной муниципальной выплаты для горожан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ через Пятигорский военкомат. Теперь ее размер будет составлять 600 тыс. рублей", - написал Ворошилов.

Ранее сообщалось, что размер выплаты с 1 марта по 30 июня 2025 года составлял 200 тыс. рублей.

Мэр добавил, что депутаты утвердили дату публичных слушаний по проекту городского бюджета. "Сегодня [25 ноября] на заседании Думы города Пятигорска депутаты утвердили дату публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Они пройдут 9 декабря", - сообщил Ворошилов.