Мантуров назвал ориентиром стратегии автопрома локальное производство

Речь идет о производстве в различных сегментах, отметил первый вице-премьер РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Локальное производство в различных сегментах автопрома должно стать ключевым ориентиром обновленной отраслевой стратегии. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первый заместитель председателя правительства провел совещание по актуализации стратегии развития автопрома до 2035 года.

"Участники заседания обсудили основные подходы к формированию обновленного документа, которые сейчас обсуждаются заинтересованными ведомствами и отраслью. Денис Мантуров отметил, что ключевым ориентиром для стратегии должен стать не объем рынка, а локальное производство в различных сегментах. Необходимо учесть и мультипликативный эффект отрасли, ее влияние на смежные секторы экономики", - говорится в сообщении секретариата Мантурова.

Как отметил первый вице-премьер, оценки рынка до 2035 года должны быть реалистичными и учитывать прогнозы Банка России и Минэкономразвития по макроэкономическим показателям.

По словам замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова, за прошедшее время была восстановлена работа более 80% производственных площадок, которые оставили бывшие зарубежные партнеры. Кроме того, свыше 40% критических автокомпонентов и материалов локализованы, обеспечена стабильная занятость около 300 тыс. человек на предприятиях в отрасли.

"Современные вызовы формируют предпосылки для актуализации перспективных задач - повышения уровня автомобилизации в стране и конкурентоспособности отечественной продукции, стимулирования обновления автопарка. Одна из перспективных задач - стимулировать такие объемы реализации автотехники, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность отрасли с точки зрения притока частного капитала, а также масштабировать объемы собственного производства", - отмечается в сообщении.

Также нужно создать условия для увеличения привлекаемых в НИОКР инвестиций, нарастить долю транспортных средств с продвинутыми системами помощи водителю и автономного вождения.

"Реализация основных положений стратегии должна удовлетворить потребности рынка и транспортного комплекса в конкурентоспособных российских автомобилях, при этом обеспечив долю отечественной продукции на уровне не менее 80% от общего объема. Это позволит в том числе увеличить вклад автомобильной промышленности в национальную экономику", - сказано в сообщении.