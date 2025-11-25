Решетников посетит с рабочим визитом Катар и королевство Бахрейн

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября./ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников в конце ноября посетит с рабочим визитом Катар и королевство Бахрейн для обсуждения путей расширения двустороннего партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Запланированы переговоры с ключевыми представителями правительственных и деловых кругов обеих стран. Программа визита включает встречи с руководством ведомств и организаций финансово-экономического блока для обсуждения путей расширения двустороннего партнерства", - рассказали в Минэкономразвития.

Там добавили, что на переговорах будут рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов, а также взаимодействия в финансовой, туристической и гуманитарной сферах.