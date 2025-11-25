На Ставрополье около половины участников проекта для бойцов СВО начали бизнес

Программа "Время СВОих героев" охватила более 60 человек

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Около половины принявших участие в образовательной программе по запуску стартапов бойцов СВО открыли бизнес на Ставрополье. В 2025 году программа "Время СВОих героев" охватила более 60 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Почти половина выпускников уже открывают свои проекты. Среди них, например, ферма по разведению рыбы и раков, школа китайского языка, ювелирная мастерская, экотуристические направления, архитектурные студии. Один из участников, ветеран СВО Александр Никонов, пройдя реабилитацию и обучение, развивает сразу два успешных бизнеса. Это показатель работоспособности, энергии и желания двигаться вперед", - написал глава края.

Программу разработал краевой Фонд поддержки предпринимательства. Обучение включало теоретические занятия на базе центра "Мой бизнес" и практическое погружение в предпринимательство во время выездов на действующие предприятия.

"В 2025 году более 60 бойцов и их близких стали участниками программы "Время СВОих героев". Она помогает вернуть навыки, освоить новые профессии, открыть собственное дело. Она эффективно дополнила растущий комплекс краевых мер поддержки участников СВО", - отметил Владимиров.

Глава краевого Минэкономразвития Антон Доронин отметил, что реализация программы продолжится и в 2026 году. "На протяжении нескольких месяцев участники получают максимум теоретических и практических навыков, чтобы дать успешный старт своему бизнесу. По итогам второго потока получили много положительных отзывов и сообщений, чтобы запустить новый", - написал он в Telegram-канале.

Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, стремящихся начать собственный бизнес, реализующих патриотические проекты и социальные инициативы. Участники разрабатывают бизнес-планы и финансовую модель для своего коммерческого проекта. Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".