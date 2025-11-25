Reuters: соучредитель "Лукойла" Федун продал свою долю в размере около 10%

Объем ценных бумаг составляет приблизительно $7 млрд

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент и соучредитель российской компании "Лукойл" Леонид Федун продал свою долю стоимостью примерно $7 млрд в начале 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, доля бизнесмена в компании составляла примерно 10%. Покупателем стал сам "Лукойл" в начале 2025 года.

Как передает агентство, объем ценных бумаг составляет приблизительно $7 млрд. Решение о продаже доли могло быть принято в связи с тем, что Федун является резидентом Монако. Отмечается, что "Лукойл" отказался от комментариев, а связаться с бизнесменом не удалось.

22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.