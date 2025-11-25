ТАСС: бижайший к границе с Украиной аэродром Польши закрыли до лета

Источник в авиадиспетчерской службе не уточнил причины этого решения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аэродром польского населенного пункта Депультице-Крулевские, расположенный вблизи границы с Украиной, закрыли до июля 2026 года. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над Польшей.

"Аэродром закрыт до 1 июля будущего года", - сказал собеседник агентства, отметив, что исключение составляют только те воздушные суда, которые непосредственно базируются на данном аэродроме.

Он не уточнил причины закрытия, однако подчеркнул, что соответствующая информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства Польши.

Расположенный ближе других к украинской границе, аэродром Депультице-Крулевские изначально был создан как база для летной школы и полигон для испытаний учебной техники. Аэродром также используется военно-воздушными силами страны, а с 2014 года получил допуск к организации гражданских рейсов.